После сброса воды с Фукусимы Роспотребнадзор проверил акватории в Приморье

Воду проверяли на содержание трития. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье после сброса очищенной воды с японской атомной электростанции «Фукусима-1» Роспотребнадзор усилил мониторинг содержания трития в море. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Эксперты отобрали пробы воды в акваториях Владивостока, острова Русский, поселков Канал и Поспелово, бухты Аякс. Исследования показали, что никаких нарушений не обнаружено:

«Специалистами установлено, что удельная активность трития в пробах морской воды не превышает нижний порог детектирования», – добавили в ведомстве.

Напомним, что также из-за выброса вод с АЭС «Фукусима-1» в Приморье усилили санитарно-карантинный контроль за поставляемой из Японии рыбой на выявление в продуктах повышенного содержания радионуклидов. Эксперты отправили на проверку 22 пробы рыбы, провели 44 исследования на содержание радиоактивных веществ, все образцы соответствуют требованиям.

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