МегаФон включил 4G в селе на берегу Ханки

Фото: Предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Мобильный интернет 4G МегаФона стал доступен в селе Троицкое Ханкайского района Приморья. Оператор запустил базовую станцию и обеспечил абонентов современной цифровой связью.

В Троицком проживает около 900 человек, теперь они могут воспользоваться звонками по технологии VoLTE и мобильным интернетом на скорости до 40 Мбит/с. Новая базовая станция полностью покрывает территорию населенного пункта. Уверенный сигнал доступен пользователям и на берегу озера Ханка, рядом с которым находится Троицкое.

Ханка – самое большое пресноводное озеро на Дальнем Востоке, по которому проходит граница с Китаем. В начале лета, пока на морском побережье еще прохладно, на берегу Ханки уже тепло и солнечно. Со всего региона приморцы приезжают сюда отдохнуть и порыбачить. Теперь все жители села Троицкое и отдыхающие могут комфортно пользоваться цифровыми сервисами, смотреть фильмы и передавать данные в мессенджерах и социальных сетях.

«Мы строим базовые станции в небольших населенных пунктах, чтобы расширить доступ пользователей к мобильной связи четвертого поколения. Сельские жители, как правило, опережают по объему мобильного трафика тех, кто проживает в городе. Развитие сети 4G позволяет независимо от места проживания комфортно решать любые задачи с помощью интернета», – рассказал директор МегаФона в Приморском крае Роман Матвиенко.

Отметим, что МегаФон ведет комплексное развитие сети в Приморском крае, обеспечивая высокую скорость передачи данных и устойчивую голосовую связь не только в крупных городах региона. В этом году оператор построил и модернизировал телеком-объекты в Преображении, Хрустальном, Синем Гае, Липовцах и других малых поселениях Приморья.

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