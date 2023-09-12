Путин предложил увеличить финансирование национальных парков Дальнего Востока

На Дальнем Востоке действует более 60 особо охраняемых природных территорий федерального значения. Фото: Правительство Приморского края

Во время выступления на пленарном заседании ВЭФ президент России Владимир Путин предложил выделить дополнительные ресурсы для национальных парков Дальнего Востока на развитие туристической инфраструктуры. По мнению главы государства, федеральные особо охраняемые природные территории должны стать базой для развития экотуризма. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Глава государства отметил, что на Дальнем Востоке действует более 60 особо охраняемых природных территорий федерального значения – заповедников и национальных парков. Многие из них являются объектами всемирного природного наследия. Это озеро Байкал, Ленские столбы, Остров Врангеля, Вулканы Камчатки и другие. Они являются неотъемлемым национальным богатством России, но, в то же время, достоянием всей планеты.

По словам президента, Россия обязана сберечь это достояние, но, одновременно, и предоставить возможности для научных исследований, образования и отдыха детей и молодежи на особо охраняемых территориях, знакомиться российским и зарубежным туристам с природой Дальнего Востока.

Чтобы рекреационное освоение шло цивилизованно, в России разработан и с 1 сентября вступил в силу закон, который нормирует экологический туризм, формирует базу для раскрытия научного и туристического потенциала особо охраняемых природных территорий.

«Но важно, чтобы эти территории были обеспечены необходимой инфраструктурой. В этой связи предлагаю в следующем году выделить дополнительные ресурсы на национальные парки Дальнего Востока. Причем не перераспределить с других природных объектов, а именно добавить плюсом к предусмотренному финансированию», – сказал Президент России.

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