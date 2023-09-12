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НовостиВладивосток12 сентября 2023 8:47

Сбер собрал страны БРИКС на ВЭФ во Владивостоке для предотвращения последствий изменения климата

Дискуссию на полях Форума модерировал Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин
Егор ЖАРИКОВ
Преимуществом БРИКС является разнообразие условий каждой из стран. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Преимуществом БРИКС является разнообразие условий каждой из стран. Фото: пресс-служба Сбербанка.

В рамках Восточного экономического форума ученые из России, Бразилии, Индии, Южной Африки и Китая обсудили глобальные проблемы, связанные с климатическими изменениями и предотвращением их негативных последствий. Обсуждение организовал Сбербанк, модерировал сессию Первый заместитель Председателя Правления банка Александр Ведяхин. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Первый заместитель Председателя Правления банка Александр Ведяхин. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Первый заместитель Председателя Правления банка Александр Ведяхин. Фото: пресс-служба Сбербанка.

По словам замглавы минэкономразвития РФ Ильи Торосова, Россия и другие члены БРИКС будут отстаивать право стран самостоятельно принимать решение о путях сокращения выбросов.

Как отметил Торосов, проекты декарбонизации должны быть выведены из-под санкций и избавлены от лишних барьеров. По словам Первого заместителя Председателя Правления Сбербанка Александра Ведяхина, наша страна в рамках председательства в БРИКС планирует предложить общие зеленые сертификаты на энергию, рынок углеродных единиц, рейтинги ESG, совместное финансирование экологических и социальных проектов, а также - общую сертификацию для стран, входящих в объединение.

Проекты декарбонизации должны быть выведены из-под санкций и избавлены от лишних барьеров. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Проекты декарбонизации должны быть выведены из-под санкций и избавлены от лишних барьеров. Фото: пресс-служба Сбербанка.

«Сбер планирует активно включиться в совместную работу над глобальными вызовами повестки устойчивого развития. Вместе с нашими партнерами, мы прорабатываем идею создания Единого реестра климатических проектов. Реестр станет этапом создания общерыночных углеродных механизмов и поможет выстроить еще более эффективное сотрудничество на пространстве объединения, в том числе - с учетом возрастающего торгового оборота между странами-участниками», – отметил Александр Ведяхин.

Преимуществом БРИКС является разнообразие условий каждой из стран. Как отметил Александр Ведяхин, в Китае развиты технологии, в Бразилии высока цифровизация сельского хозяйства, Россия и Индия обладают высоким потенциалом гидроэлектроэнергетики, ЮАР – высокой долей молодого населения. Объединение потенциала всех стран может дать эффект синергии, когда результат окажется гораздо значительнее, чем приложенные усилия. Для этого необходимо наладить эффективный обмен технологиями и идеями, разработать дорожные планы реализации климатических и сельскохозяйственных проектов.

Объединение потенциала всех стран может дать эффект синергии. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Объединение потенциала всех стран может дать эффект синергии. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Так, представитель Сбера предложил партнерам из южных стран использовать наработки компании в области применения искусственного интеллекта для нужд производства продуктов питания, что позволит на 50% повысить эффективность сельского хозяйства.

По мнению участников, только объединение усилий стран БРИКС по борьбе с климатическими изменениями и адаптации к ним способно обеспечить устойчивое будущее человечества.

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