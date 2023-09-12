Сбер собрал страны БРИКС на ВЭФ во Владивостоке для предотвращения последствий изменения климата

Преимуществом БРИКС является разнообразие условий каждой из стран. Фото: пресс-служба Сбербанка.

В рамках Восточного экономического форума ученые из России, Бразилии, Индии, Южной Африки и Китая обсудили глобальные проблемы, связанные с климатическими изменениями и предотвращением их негативных последствий. Обсуждение организовал Сбербанк, модерировал сессию Первый заместитель Председателя Правления банка Александр Ведяхин. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Первый заместитель Председателя Правления банка Александр Ведяхин. Фото: пресс-служба Сбербанка.

По словам замглавы минэкономразвития РФ Ильи Торосова, Россия и другие члены БРИКС будут отстаивать право стран самостоятельно принимать решение о путях сокращения выбросов.

Как отметил Торосов, проекты декарбонизации должны быть выведены из-под санкций и избавлены от лишних барьеров. По словам Первого заместителя Председателя Правления Сбербанка Александра Ведяхина, наша страна в рамках председательства в БРИКС планирует предложить общие зеленые сертификаты на энергию, рынок углеродных единиц, рейтинги ESG, совместное финансирование экологических и социальных проектов, а также - общую сертификацию для стран, входящих в объединение.

Проекты декарбонизации должны быть выведены из-под санкций и избавлены от лишних барьеров. Фото: пресс-служба Сбербанка.

«Сбер планирует активно включиться в совместную работу над глобальными вызовами повестки устойчивого развития. Вместе с нашими партнерами, мы прорабатываем идею создания Единого реестра климатических проектов. Реестр станет этапом создания общерыночных углеродных механизмов и поможет выстроить еще более эффективное сотрудничество на пространстве объединения, в том числе - с учетом возрастающего торгового оборота между странами-участниками», – отметил Александр Ведяхин.

Преимуществом БРИКС является разнообразие условий каждой из стран. Как отметил Александр Ведяхин, в Китае развиты технологии, в Бразилии высока цифровизация сельского хозяйства, Россия и Индия обладают высоким потенциалом гидроэлектроэнергетики, ЮАР – высокой долей молодого населения. Объединение потенциала всех стран может дать эффект синергии, когда результат окажется гораздо значительнее, чем приложенные усилия. Для этого необходимо наладить эффективный обмен технологиями и идеями, разработать дорожные планы реализации климатических и сельскохозяйственных проектов.

Объединение потенциала всех стран может дать эффект синергии. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Так, представитель Сбера предложил партнерам из южных стран использовать наработки компании в области применения искусственного интеллекта для нужд производства продуктов питания, что позволит на 50% повысить эффективность сельского хозяйства.

По мнению участников, только объединение усилий стран БРИКС по борьбе с климатическими изменениями и адаптации к ним способно обеспечить устойчивое будущее человечества.

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