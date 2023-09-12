Рост продаж и дефицит кадров предсказали российскому автопрому на ВЭФ-2023 во Владивостоке

Президент России призвал локализовать производство. Фото: Иван МАКЕЕВ

Производство автомобилей – одна из важнейших отраслей для развития экономики. После значительных изменений на внутреннем российском рынке отечественным производителям темпы сбавили, но теперь сфера начала восстанавливаться. По мнению представителей автопрома, к концу 2023 года продажи превысят продажи российских авто «доедут» до миллиона в год. В перспективе увеличить эту цифру до 1,5 миллиона, но зедсь в игру вступают неочевидные вызовы. Какое будущее ждут российский автопром, обсудили в рамках ВЭФ-2023 на одной из сессий. Подробности – в материале «КП».

За последний год отечественным автопроизводителям удалось быстро и эффективно адаптировать к условиям изменившегося рынка. Санкции внесли коррективы в производство. Как уверяют производители, удалось достичь импортозамещения компонентов производства или же заменой поставщиков, которые готовы работать с освободившемся отечественным рынком. Так называемый рессорсинг.

Дальний Восток не отстает. На бывшем заводе Mazda-Sollers во Владивостоке, как стало известно ранее, начался выпуск лицензированных пикапов JAC T6. Они будут продаваться под российским брендом Sollers ST6.

– В 2024 году предприятие планирует запустить производство еще одной модели в рамках реализации СПИК. Кроме того, группа «Соллерс» планирует дальнейшее расширение продуктовой линейки транспортных средств, которые будут выпускаться на Дальнем Востоке», – сказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Пикап Sollers ST6 презентовали гостям ВЭФ-2023. Фото: Мария КАЮРОВА

Но есть и трудности. Как отметили эксперты сессии, проблема нехватки квалифицированных кадров носит колоссальный характер. Автопроизводители вынуждены буквально «бороться» за толковых специалистов. Для разработки новой платформы требует не только большого объёма инвестиций, но и тысячи инженеров, которые будут работать над созданием нового продукта не один год. Для ее решения необходимо привлекать инвестиции не только в производство, но и в обучение кадров.

За последний год отечественный рынок «заполонил» китайский производитель. Его доля продаж – 45%. Такая ситуация приведёт к прямой зависимости, поэтому необходимо локализовать производственные мощности. Такой способ окажет существенное влияние на отечественную экономику. Создаст прирост зарубежного капитала и даст возможность для развития внутреннего рынка.

«Мы развиваем свой автопром, и слава богу, что все больше и больше развиваем на собственной базе, увеличиваем локализацию. Да, и «Москвич» будет производиться. И «Лада» будет. Надо делать это на собственной базе», – сказал президент РФ Владимир Путин.

Светлое будущее у отечественного автопрома есть, но для него необходимо решение проблем, которые требуют вмешательства государства и привлечение инвестиций. Наиболее верный выход, уверены автопроизводители, в создании собственных мощностей в условиях здравой конкуренции. Закончили сессию оптимистично: представители автопрома выразили надежду, что через несколько лет отечественные авто смогут бороться не только друг с другом, но и с зарубежными производителями.

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