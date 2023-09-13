Строительство второго БАМа и расширение припортовой железнодорожной инфраструктуры обсудили на ВЭФ-2023

Генеральный директор ООО «Универсальная логистика» Ирина Ольховская. Фото: АО «Восточный Порт»

Важные вопросы стратегического развития транспортной инфраструктуры страны обсуждались сегодня на панельной дискуссии «Логистика будущего: инфраструктура как исходная точка евразийской интеграции» в рамках второго дня деловой программы VIII Восточного экономического форума. Участниками диалога стали представители федеральной и региональной власти, ведущие эксперты и аналитики, руководители крупнейших транспортных и логистических компаний страны.

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллин в ходе выступления отметил, что развитие железнодорожных дорог сегодня является одним из главных приоритетов. Марат Шакирзянович считает, что ОАО «РЖД» необходимо выделять столько средств, сколько компания сможет освоить. В том числе заместитель председателя Правительства говорил о необходимости строительства второго БАМа в дополнение к уже существующей ветке.

Об остром дефиците пропускной способности Восточного полигона говорили и другие эксперты. Ирина Ольховская, генеральный директор ООО «Универсальная логистика», привела данные о том, что в настоящее время дефицит провозной способности железнодорожных подходов оценивается в 95 млн тонн в год, а в 2025-27 годах он может составлять, с учетом планов развития Восточного полигона, уже 187 млн тонн в год.

«В рамках обсуждений о реализации третьего этапа строительства БАМа и Транссиба необходимо обратить внимание на развитие подходов к портам, развитие отдельных припортовых станций и железнодорожных узлов, чтобы обеспечить синхронизацию развития Дальневосточных регионов и приморских портовых мощностей. Это достаточно быстрый и некапиталоемкий путь, который, тем не менее, позволит в короткие сроки нарастить провозную способность на данном направлении на 50 млн тонн в год, а это достаточно значительная цифра при существующем профиците портовых мощностей», – рассказала эксперт.

Подводя итоги обсуждения, все участники панельной дискуссии выразили мнение о необходимости консолидации общих усилий власти и представителей крупного бизнеса для развития транспортной отрасли и реализации крупных инфраструктурных проектов с целью увеличения экспортного потенциала страны.

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