ВТБ открыл инновационный офис в ДВФУ

Фото: пресс-служба ВТБ.

В рамках ВЭФ-2023 на площадке Дальневосточного федерального университета ВТБ представил офис нового формата. Отделение ориентировано на обслуживание частных клиентов – прежде всего, владельцев зарплатных карт. Это первый подобный проект банка на территории университетов за пределами Москвы.

Новый офис ВТБ ориентирован на обслуживание частных клиентов, в том числе держателей зарплатных карт университета. Его локация обеспечивает свободный доступ не только студентов и сотрудников ДВФУ, но и всех посетителей кампуса. Пространство офиса выполнено в формате коворкинга, где доступна консультация по любым продуктам банка. Документы в отделении можно подписать в цифровом формате, а большинство сервисов оформить в режиме самообслуживания в банкомате. Полноценное обслуживание клиентов офис начнет после завершения Восточно-экономического форума – с 18 сентября 2023 года.

«Работа с крупнейшими учебными центрами является для нас стратегической задачей, мы хорошо понимаем, что она дает необходимые инвестиции в будущее и нашей экономики, и всей страны. Поэтому в периметре нашего внимания – целый ряд ведущих вузов с России, причем не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других регионах, чтобы забота о качественном образовании была комплексной. С ДВФУ мы сотрудничаем более 10 лет, предоставляя современное банковское обслуживание для сотрудников и студентов. Открытие офиса нового формата непосредственно на площадке вуза позволит им оперативно выпускать карты с индивидуальным дизайном для ДВФУ, на месте оформлять продукты банка на специальных условиях для зарплатных клиентов. Студенты и преподаватели смогут закрывать все финансовые вопросы без отрыва от учебного процесса и временных затрат на логистику, что особенно важно в век быстрых информационных технологий», – прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

«ДВФУ всегда поддерживает инициативы индустриальных партнеров, если они направлены на улучшение качества жизни наших студентов и сотрудников. ВТБ – один из ключевых банков России, а среди жителей и гостей кампуса множество держателей его карт. Не сомневаюсь, что новый офис сделает финансовые услуги для студентов и сотрудников нашего университета более доступными и качественными», – отметил ректор Дальневосточного федерального университета Борис Коробец.

Фото: пресс-служба ВТБ.

Зарплатный проект ВТБ с ДВФУ действует с 2011 года. Сотрудничество включает в себя также взаимодействие в рамках образовательного процесса, в том числе создание на площадке вуза специально оборудованной гибридной аудиторий. В ней будут проходить мероприятия с онлайн-участниками, а также занятия для студентов. Она оборудована комплексом современных мультимедийных систем, которые позволяют не только проводить занятия очно, но и открывать новые возможности для развития дистанционного образования. С момента основания ДВФУ более 60 студентов университета прошли стажировку в ВТБ.

Банк входит в состав Попечительского совета ДВФУ, участвует в формировании эндаумент-фонда вуза. Общий вклад ВТБ в Фонд целевого капитала – 230 млн рублей, доход от которых будет направлен на финансирование перспективных научных проектов и конкурсной поддержки фундаментальных и поисковых исследований по приоритетным областям развития ДВФУ.

ВТБ активно сотрудничает с более 260 вузами по всей стране. Подобные офисы уже работают в МГУ имени М.В. Ломоносова, МГИМО, РЭУ имени Г.В. Плеханова и других.

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