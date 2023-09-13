Сбер, ВЭБ.РФ, Минвостокразвития и КРДВ подписали соглашение о реализации инвестпроектов на более чем триллион рублей

Проекты помогут макрорегиону реализовать свой потенциал. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Сбербанк, ВЭБ.РФ, Минвостокразвития и Корпорация по развитию Дальнего Востока и Арктики в рамках Восточного экономического форума 2023 подписали соглашение о реализации инвестиционных проектов. Их общая стоимость – более 1 триллиона рублей.

Вице-президент Сбербанка Михаил Чачин отметил, что проекты, о которых говорится сегодня, помогут макрорегиону реализовать свой потенциал и повысят качество жизни дальневосточников. Кроме этого, разворот на Восток важен для устойчивого развития страны:

«Люди не просто так решают внезапно плавить чугун, потому что так почувствовали. Теперь есть четкие планы и понимание, чего нам не хватает. Также мы заметили новые тренды: появилось много не местных инвесторов, и туризм теперь – это новая нефть».

Как отметил представитель Сбера, в каждом регионе будут созданы с нуля или модернизированы значимые объекты социальной сферы и инфраструктуры, что поможет повысить качество жизни дальневосточников и более эффективно осуществить разворот на восток, важный для устойчивого развития всей страны.

В каждом регионе будут созданы с нуля или модернизированы значимые объекты социальной сферы и инфраструктуры. Фото: пресс-служба Сбербанка.

На мероприятии обсуждали и создание инвестиционно-логистических центров, которые могут включать в себя бондовые зоны. Пока вопрос находится в стадии проработки, но эксперты уверены, что Дальний Восток – это огромные расстояния и огромные перспективы, которые позволят экспортноориентированным инвесторам облегчить выход на внешние рынки. Заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов отметил, что все эти проекты окажут влияние на жителей Дальнего Востока:

«Мы сегодня фокусировались на проектах мастер-планов, что будет существенно влиять на жизнь людей в этих городах. Более 100 проектов в различных отраслях - туризм, промышленность, логистика, транспорт, даже строительство аэропорта. И сейчас наша основная задача – привлекать больше частных инвесторов. В этом смысле партнерство со Сбербанком принципиально важно. Кооперация поможет достигать амбициозных цифр, о которых мы сегодня говорим».

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