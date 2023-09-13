Готовность к зиме

В 2022 году на Владивостокской ТЭЦ-2 завершен проект по переводу станции на сжигание природного газа, теперь на энергопредприятии проводится масштабная модернизация. Фото: пресс-служба АО «ДГК».

В рамках рабочей поездки на Дальний Восток руководители компании посетили Владивостокскую ТЭЦ-2, где проверили ход работ по обновлению генерирующего оборудования и оценили степень готовности станции к осенне-зимнему максимуму нагрузок.

Владивостокская ТЭЦ-2 – крупнейший энергообъект в столице Приморья, станция играет ключевую роль в обеспечении города электроэнергией, теплом и горячей водой. Ее установленная электрическая мощность составляет 497 МВт, тепловая мощность – 1 051 Гкал/ч.

В конце прошлого года на Владивостокской ТЭЦ-2 был завершен масштабный проект по переводу станции с угля на газ – наиболее экологичный вид ископаемого топлива. Это увеличило эффективность работы оборудования, снизило удельные расходы топлива на производство электроэнергии и тепла. Значительно сократились затраты электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ за счет полного исключения из технологического процесса оборудования тракта топливоподачи и систем пылеприготовления.

Помимо полного перевода станции на природный газ РусГидро ведет масштабную модернизацию Владивостокской ТЭЦ-2. В ходе работ будут полностью заменены на новые три самых старых турбоагрегата станции. Все новые турбоагрегаты – российского производства. Также будут демонтированы шесть изношенных котлоагрегатов, а вместо них смонтированы три новых повышенной мощности. Также будет заменено электротехническое и вспомогательное оборудование, реконструировано здание станции. В результате модернизации ее электрическая мощность возрастет до 574 МВт, тепловая – до 1 115 Гкал/ч. Проект реализуется в рамках государственной программы модернизации тепловой энергетики России.

В ходе визита на Владивостокскую ТЭЦ-2 руководство РусГидро также проинспектировало ход строительства логистического терминала на территории станции. Реализация этого проекта стала возможна благодаря полному переходу станции на сжигание природного газа и высвобождению территории, которую ранее занимали угольное поле, сооружения топливоподачи и вспомогательные объекты.

В результате модернизации электрическая мощность Владивостокской ТЭЦ-2 возрастет до 574 МВт, тепловая – до 1 115 Гкал/ч. Фото: пресс-служба АО «ДГК».

В настоящее время для приема контейнеров уже оборудована площадка 0,4 Га вблизи действующей железнодорожной ветки, максимальный годовой объем перевалки составляет 12 000 TEU. Терминал будет работать по принципу «сухого порта», обеспечивая прием контейнеров по железной дороге, хранение, перетарку грузов и отгрузку по железной дороге или автотранспортом. Учитывая интенсивный рост грузопотока и ограниченность свободных земельных участков вблизи портовых сооружений Владивостока, терминал РусГидро обеспечен спросом со стороны международных грузовых линий, экспедиционных и логистических компаний, экспортеров российского сырья, а также собственными грузами.

По мере дальнейшего высвобождения земельных участков на территории станции площадь грузового терминала планируется расширить: 1 этап – 4,3 Га (135 000 TEUs в год), 2 этап – 7,5 Га (300 000 TEU в год).

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