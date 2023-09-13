Курс на Восток: Сбербанк продолжает привлекать китайские инвестиции в российскую экономику

Партнерство с Китаем затрагивает все больше сфер. Фото: пресс-служба Сбербанка.

В 2022 году объем двухсторонней торговли с Китаем составил 190 миллиардов долларов, а за первое полугодие 2023-го – уже 115 миллиардов. Суммарный портфель инвестпроектов Китая превысил два триллиона рублей, сообщил первый зампредседателя Сбербанка Александр Ведяхин на полях Восточного экономического форума.

Партнерство с Китаем затрагивает не только товары потребления, как это было раньше, а все больше сфер. В доме практически каждого россиянина есть китайские электроприборы, мы все чаще пользуемся смартфонами производства Поднебесной. Это и многое другое сегодня обсудили на сессии Сбера «Китайский бизнес в России: перспективы дальнейшего роста».

Как отметил представитель Сбера, компания на протяжении нескольких лет выстраивала такую систему, которая позволила бы инвестировать китайским предпринимателям в отечественный бизнес и экономику. Отечественный банк привлекает китайских инвесторов сервисом, который упрощает вложения в российскую экономику и дает гарантии безопасности.

Отечественный банк привлекает китайских инвесторов сервисом, который упрощает вложения в российскую экономику. Фото: пресс-служба Сбербанка.

«Задача Сбера – помочь и среднему китайскому бизнесу быть успешным в России. Мы сейчас активно над этим работаем. Среди корпоративных клиентов Сбера не менее 7,5 тысячи компаний-резидентов с китайским участием. Мы предлагаем нашим партнерам не только традиционное банковское обслуживание, но и технологические решения, и всестороннюю экспертизу по российскому рынку», – подвел итоги сессии Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.

При этом структура товарооборота меняется. Например, растет число жителей Дальнего Востока, которые смотрят в сторону китайского автопрома. Товарооборот между Россией и Китаем в этой отрасли составляет 40% вместо 5, как это было ранее – речь о 900 миллионах долларов. Вместе с продукцией китайские производители привозят и технологии.

Поставки производственного сырья и технологий происходят в две стороны, а производители выбирают для расчета китайский юань в качестве новой дружественной валюты. Показатель уже составляет 2/3 от общего оборота, и отечественный банк сопутствует китайским компаниям в локализации бизнеса, дополнил Александр Ведяхин.

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