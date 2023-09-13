Во Владивостоке может появиться новый современный скалодром

Договор заключили Жан Кузнецов и Дмитрий Бычков. Фото: КП – Владивосток

На полях Восточного экономического форума во Владивостоке министерство физической культуры и спорта Приморья заключило соглашение с Федерацией скалолазания России. Среди инициатив, которые могут появиться благодаря сотрудничеству, создание масштабного скалодрома во Владивостоке. Подробности – в материале «КП – Дальний Восток».

Стороны будут совместно вести активную работу по популяризации скалолазания, а также по реализации проектов, касающихся этого вида спорта.

«У нас много мест, где можно заниматься скалолазанием, и задача руководителя федерации – развивать это направление в крае. Мы обсудили пути, которые помогут достичь этой цели, и решили, что нам нужен скалодром. Конечно, необходимы и тренеры, которые будут работать в официальных спортивных организациях», – поделился руководитель минфизкульта Приморья Жан Кузнецов.

Инициативу прокомментировал и президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков, отметив, что о скалодроме задумывались давно. В этом часовом поясе, по словам президента ФСР, база для тренировки необходима:

«Мы хотели построить его на острове Русский, но, так как он предназначался только для подготовок к соревнованиям в Токио, от этой идеи отказались. Хочется, чтобы им пользовались круглый год, и не только профессиональные спортсмены, но и жители Владивостока. Сейчас опять вернулись к этому разговору и заручились поддержкой».

Отметим, что краевая Федерация скалолазания не останется в стороне и поможет в создании новой спортивной площадки.

Напомним, ВЭФ-2023 во Владивостоке проходит с 10 по 13 сентября. Правительство Приморского края подпишет не менее 30 соглашений в рамках форума.

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