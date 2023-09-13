Сухой порт построят в Приморье при помощи Сбера

Строительство сухого порта признано Правительством Приморья приоритетным и масштабным проектом. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Трехстороннее соглашение между Сбером, Государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ и компанией «ФинИнвест» было подписано на полях VIII Восточного экономического форума.

Сбер, госкорпорация ВЭБ.РФ и компания «Фининвест» создадут мультимодальный транспортно-логистический центр (ТЛЦ) «Артем». Его главные задачи – повышение провозной способности Транссибирской магистрали и ускорение доставки импортных грузов с Дальнего Востока.

«Это фактически сухой порт, который даст импульс еще большему объему контейнерных перевозок, возможность обработки дополнительных грузов в портах. Кроме того, мы сможем увеличить грузооборот и реализовать намеченные планы», – рассказал генеральный директор ООО «ФинИнвест» Александр Кахидзе.

Строительство сухого порта признано Правительством Приморья приоритетным и масштабным проектом для региона. Бюджет этого инвестпроекта – 18,5 млрд рублей. Новый ТЛЦ станет крупнейшим сухим портом на территории России. Благодаря современной железнодорожной, терминальной, складской и таможенной инфраструктуре, грузовладельцы получат качественный логистический сервис по высоким мировым стандартам. Также в терминале будет применяться уникальная технология ускоренной обработки контейнерных поездов.

«Логистическая и портовая инфраструктура Дальнего Востока перегружена в связи с возросшим объемом грузопотока, который идет в направлении Юго-Восточной Азии. Решение проблемы этих логистических «пробок» – одна из важнейших инфраструктурных задач для страны. Сухой порт «Артем» должен стать крупнейшим в России. Он позволит увеличить товарооборот с дружественными странами, подстегнет экономику региона и обеспечит его новыми рабочими местами», – уверен заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.

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