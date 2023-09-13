Оптимизация грузооборота, учет тигров и мониторинг циклонов: цифровые сервисы Сбера помогут бизнесу и государству

Одной из самых важных для Дальнего Востока и Приморья стала система мониторинга тайфунов. Фото: пресс-служба Сбербанка.

На полях VIII Восточного экономического форума (6+) специалисты Сбера рассказали о развитии технологий, цифровой трансформации и ключевых проектах Дальневосточного центра искусственного интеллекта, открытого на базе ДВФУ в прошлом году.

«Мы задумали такие центры как своеобразную точку кипения, где местные специалисты, с помощью экспертов Сбера, разрабатывают важные решения для региона с перспективой масштабирования на Россию», – рассказал Андрей Незнамов, управляющий директор Центра регулирования ИИ Сбербанка.

Одной из самых важных для Дальнего Востока и Приморья стала система мониторинга тайфунов. По словам эксперта, перед ВЭФ этому направлению уделяли особое внимание, учитывая паводковую обстановку в регионе. Благодаря совместной работе местных специалистов и Сбера появилось решение, которое выявляет, прогнозирует и отслеживает циклоны, моделирует их направление. В приоритете – увеличить дальность прогнозов. Систему уже внедряют в работу спецлужб, буквально накануне подписано соглашение с МЧС, так что работа по предотвращению ЧС будет вестись совместно с государством.

В приоритете – увеличить дальность прогнозов погоды. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Еще одна инициатива посвящена решению инфраструктурной задачи. Морской торговый порт Владивостока – одна из тех точек, в которой важно максимально эффективно использовать современные технологии. Для компании разработали предложение, позволяющее улучшить логистическую цепочку при перемещении контейнеров по территории.

«Уже создан прототип этой модели, дальше планируется сделать полноценную промышленную версию, которую можно будет применить в других регионах страны и за рубежом», – отметил специалист в области IT-технологий.

Не менее важный для региона проект – система по учету амурских тигров, которую в будущем можно расширить для сбора данных и по другим животным. Материал с фотоловушек, порой, приходится отрабатывать месяцами, а новая инициатива позволит ускорить процесс, отследить конкретных особей и систематизировать данные о них. Проект призван сохранить популяцию краснокнижных хищников.

Использование возможностей искусственного интеллекта помогает в решении целого спектра задач в различных отраслях.

Не менее важный для региона проект – система по учету амурских тигров. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Как поделился Дмитрий Трофимов, управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбера, курирующий цифровые проекты, компания готова делиться с клиентами собственным опытом, накопленным годами, помогать, совместно расти и развиваться:

«У нас есть цифровые команды, которые покрывают всю территорию страны и делают больше тысячи проектов с клиентами», – отметил специалист Сбера.

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