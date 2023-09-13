Выпускники программы «Муравьев-Амурский» выбрали Приморье для трудоустройства

С выпускниками встретилась председатель правительства Приморского края Вера Щербина. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Первый вице-губернатор – председатель правительства Приморского края Вера Щербина встретилась с курсантами образовательной программы «Муравьев-Амурский». Мероприятие прошло на полях Восточного экономического форума на острове Русский. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Вера Щербина отметила, что по итогам стажировок все 29 курсантов отдали предпочтение Приморью среди остальных субъектов ДФО и решили найти работу именно в крае. Все они уже включены в резерв управленческих кадров.

Десять человек уже работают в ключевых сферах развития Приморья. Например, Андрей Коробов возглавил управление градостроительства в администрации Уссурийского городского округа, а Виталий Галкин стал руководителем инвестиционного агентства.

Выпускники программы также устроились в Дальневосточный федеральный университет. Эллина Пекуровская стала заместителем руководителя Академии управления ДВФУ.

«Мы все понимаем, какие амбициозные задачи сейчас стоят перед нами. Присутствует дефицит кадров, а управленческих – тем более. Мы ведем политику по обновлению кадров и собираем их везде. Предлагаем преференции. Приглашаем талантливую молодежь, студентов на стажировки в Правительство края и платим им стипендии. Выпускников вузов по приоритетным отраслям трудоустраиваем, также доплачиваем, помогаем с арендой жилья», – добавила Вера Щербина.

Отметим, ключевые задачи программы – поиск, развитие, сопровождение перспективных специалистов и руководителей.

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