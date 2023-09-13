«Мониторинг идет непрерывно»: Сбер рассказал о том, может ли искусственный интеллект быть угрозой человечеству

ИИ получается использовать для улучшения качества жизни. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Генерация произведений: от текста до музыки, обработка больших массивов информации, прогнозирование – в последнее время искусственный интеллект все прочнее входит в нашу жизнь. Однако не грозит ли это опасностью людям или, того хуже, исчезновением населения? На эти вопросы эксперты из разных областей ответили в ходе деловой сессии Сбера «ИИ – эволюция или угроза человечеству?» на полях Восточного экономического форума – 2023.

ИИ помогает бизнесу…

Началось все с презентации ответов нейросетевой модели от Сбера GigaChat, которую попросили выдать различные прогнозы на будущее. ИИ получается использовать для улучшения качества жизни.

«ИИ – сильнейший инструмент развития рынка, – отметил статс-секретарь – вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель» Дмитрий Пристансков. – Диапазон его применения в горно-металлургическом деле – самообучающиеся машины, надводные и летательные беспилотники, беспилотные автомобили. За пять лет мы дошли до крайне продвинутого уровня использования данных. Например, у нас есть «Мутномер» – система анализа мутности воды. Раньше для этого привлекался сотрудник, который каждые четыре часа проводил контрольные замеры. Сейчас мониторинг идет непрерывно, в режиме реального времени».

… и государству

Заместитель руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) Елена Мартынова рассказала о работе сервиса «Умный кадастр», с помощью которого можно автоматически определить отсутствие информации об объектах в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). В его основе лежат алгоритмы пространственного анализа и нейросети. Также на благо людей и Росреестра работает цифровой помощник «Ева». Она ищет ошибки на стадии подачи документов и указывает на них клиентам. Это помогает ускорить процесс и снизить количество необоснованных приостановлений и отказов.

Опыт некоторых регионов показывает, что ИИ можно привлекать не только для улучшения сервиса или ускорения процессов.

– Сахалинская область презентовала платформу, которая показывает чиновникам, где образовалась свалка и возникли антропогенные события, с которыми нужно бороться, – отметил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков. – Это часть работы, где алгоритмы выступают подсказчиками и показывают, на что стоит обратить внимание. Обработка с их помощью больших данных – это нужное подспорье для принятия решений.

Анатолий Бобраков. Фото: пресс-служба Сбербанка.

А что дальше?

Сейчас на территории Дальнего Востока под руководством Сбера действует два центра искусственного интеллекта: во Владивостоке и Южно-Сахалинске. Они готовят уникальные проекты, один из которых – модель детекции тропических циклонов. Планируется пилотное внедрение на федеральном уровне в России. Также, вместе с Владивостокским морским торговым портом, разрабатывается модель распознавания амурского тигра, уникальная тем, что в ее основе – технологии биометрии.

– У нас есть большая исследовательская стратегия, которая связана с развитием больших лингвистических моделей, генеративного искусственного интеллекта, как, например, наш «Кандинский», и мультимодального обучения, - рассказал вице-президент – директор департамента развития технологий искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка Максим Еременко. – Мы хотим обучить нейронную сеть так, чтобы она могла работать с сигналами разных модальностей: изображение, видео, звук, ДНК. И, конечно, нам важна имплементация результата в процессы - как финансовые, так и развлекательные. То есть, это и подбор лучшей для клиента финансовой стратегии, и сокращение его затраченного времени, и повышение качества итогового продукта.

Максим Еременко. Фото: пресс-служба Сбербанка.

В дискуссии также участвовали ректор ДВФУ Борис Коробец, директор компании «Третье мнение» Анна Мещерякова, руководитель цифровой лаборатории АО «Газпром-Медиа Холдинг» Эдуард Маас и заместитель директора по реализации федеральных проектов ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина» Министерства здравоохранения Российской Федерации Тигран Геворкян.

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