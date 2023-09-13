Последний день ВЭФ завершили на «Улице Дальнего Востока» танцами и спортивными активностями

В павильоне ГТО соревнования продолжались до позднего вечера. Фото: Мария КАЮРОВА

На Русском острове в четверг, 14 сентября, запустят бесплатные шаттлы, чтобы жители Владивостока, не принимавшие участие в Восточном экономическом форуме, могли с комфортом посетить «Улицу Дальнего Востока». ВЭФ-2023 завершился в среду, 13 сентября. Корпуса быстро опустели: чиновники, бизнесмены, представители персонала и прессы переместились на Университетскую набережную.

Завершили ВЭФ выступлениями. Фото: Мария КАЮРОВА

Павильон «Улицы Дальнего Востока» является одной из главных точек притяжения не только для участников форума, но и обычных горожан. Прогуляться здесь гостям и жителям Владивостока можно будет с 14 по 17 сентября, но нужно зарегистрироваться, количество мест ограничено.

Театр Молодежи вновь удивил. Фото: Мария КАЮРОВА

Вечером в среду люди продолжили любоваться экспозициями регионов, где-то продолжились концерты, проводили последние игры и мастер-классы. Особо отметился павильон «Арена ГТО», где не прекращались спортивные активности.

Внутри приморского павильона «Сделано в Приморье». Фото: Мария КАЮРОВА

Кстати, еще три дня и сотрудники, представляющие некоторые павильоны, продолжат работу. Жители и гости Владивостока смогут посетить шатер «Сделано в Приморье» с товарами, которые производятся в регионе, либо осмотреть уникальные амулеты и украшения Бурятии и Якутии.

Желающие посетить экспозицию «Улица Дальнего Востока», которые приедут на остров Русский на личном автомобиле, смогут припарковаться и на шаттле доехать до кампуса. Ходить бесплатный транспорт будет с 14 по 17 сентября с 9:30 до 19:00.

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