Где внимание к людям, там и рост: приглашенные Сбером эксперты назвали формулу успешного бизнеса

Эксперты ответили на главный вопрос – а зачем так много нужно уделять внимания комфорту людей? Фото: пресс-служба Сбербанка.

В рамках VIII Восточного экономического форума Сбербанк провел сессию «Человекоцентричность как главный фактор развития территории и благополучия гражданского общества». Эксперты из различных сфер ответили на главный вопрос – а зачем так много нужно уделять внимания комфорту людей? Сотрудникам, студентам, подчиненным и другим рабочим. Каждый из спикеров привел пример успеха его компании, опираясь на фактор человечного отношения к тем, кто тебя окружает.

Модератором встречи выступила старший вице-президент Сбера Наталья Дудина, а спикерами – общественники, предприниматели и чиновники.

Старший вице-президент Сбера Наталья Дудина. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Так, Юрий Марфин, исполняющий обязанности ректора Тихоокеанского государственного университета рассказал, как ему удалось сделать так, чтобы в учебном учреждении жизнь кипела не только в учебные часы, но и после занятий.

«Когда в вузе есть студенты – есть жизнь, развитие и рост. Мы поговорили с арендаторами кафе, попросили их сделать внешний вид помещения таким, чтобы оно воспринималось как университетское кафе. Это делается достаточно просто – брендирование, косметический ремонт, а еще – добавление розеток. Казалось бы, такая мелочь, но с ее помощью ребята могут больше времени проводить в вузе, ведь они смогут подзарядить телефон или ноутбук, чтобы продолжить в уютной студенческой атмосфере работать, выполнять задания или просто общаться».

На таком небольшом примере изменилась в лучшую сторону жизнь университета. Но с таким подходом улучшается и жизнь целых регионов. Об этом подробно рассказал председатель правительства Сахалина Алексей Белик.

«Формула проста: она состоит из защиты, заботы и уважения к человеку. Мы делаем все, чтобы жизнь наших земляков стала лучше, а туристам хотелось приезжать к нам еще и еще. В первую очередь, мы задумались о программе, которая поможет получать людям доступное жилье. Таким образом, мы предприняли усилия и нарастили объемы жилищного строительства до 500 тысяч квадратных метров жилья. Планку мы выполняем, люди просят, значит, наша задача – идти им навстречу. Человек должен чувствовать себя комфортно».

Можно создать инновационные машины, можно оборудовать предприятия самой лучшей техникой, но без человека – все это лишь машины. И не от них зависит в первую очередь рост предприятия, а от людей. Поэтому очень важно говорить о таком термине как человекоцентричность – к такому выводу пришли эксперты по окончанию сессии.

«Человек в центре – когда бизнес и власть смотрят на мир через эту призму, жизнь наполняется новыми смыслами. В основе человекоцентричности находятся три ценностных горизонта, которые могут сделать человека счастливым: ценность другого, ценность дела и ценность выбора», – подытожила Наталья Дудина, старший вице-президент Сбербанка.

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