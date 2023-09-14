Авиарейсы из Владивостока во Вьентьян возобновят в октябре

Олег Кожемяко и Пани Ятхоту.

В последний день Восточного экономического форума, 13 сентября, губернатор Приморья Олег Кожемяко и вице-президент Лаосской Народно-Демократической Республики Пани Ятхоту обсудили вопросы сотрудничества. Стороны решили возобновить авиарейс из Владивостока во Вьентьян, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Для наших туристов интересны эти маршруты зимой, когда можно побывать в теплом климате. Из вашей столицы они могут посетить Вьетнам, Таиланд. Это направление имеет большие перспективы, поэтому просим вас содействовать в этом вопросе», – отметил глава Приморья.

Олег Кожемяко добавил, что рейсы из Владивостока во Вьентьян возобновят с 28 октября.

Стороны обсудили сотрудничество и в других сферах, например, в области сельского хозяйства. Кроме этого губернатор Приморья предложил организовать обмен студентами и преподавателями.

«Ребята из Лаоса учатся в Дальневосточном федеральном университете, в Суворовском военном училище в Уссурийске. В Приморье представлен весь спектр образовательных программ, здесь можно изучать не только науки, но и русский язык, чтобы развивать наши отношения».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.