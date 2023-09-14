Сбер выбрал пять лучших молодежных стартапов на Дальнем Востоке

В мероприятии приняли участие 2700 ребят с Дальнего Востока. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Сбер второй год проводит региональный демодень молодежных акселераторов на полях Восточного экономического форума. В этот раз в мероприятии приняли участие 2700 ребят с Дальнего Востока. Самому младшему из них – всего 12 лет. За несколько месяцев обучения ребята с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ), анализа больших данных и 3D печати превратили свои идеи в полноценные проекты и начали их реализовывать.

Финалистами стали пять команд школьников и студентов из трех регионов Дальнего Востока. Школьники Сахалинской области представили проект Rating – единое цифровое пространство для хранения портфолио с помощью искусственного интеллекта. Школьники из Приморья создали CoTech – сервис с использованием технологии AI для предотвращения постановки неверного диагноза животным. Капитан команды Аким Линейский участвует в молодежном акселераторе уже второй раз. К делу он подошел серьезно: в приложении можно не только посмотреть электронную историю болезни питомца, но и найти контакты ветеринарных врачей в вашем городе. Студенты из Приморья представили проект «Система оперативной аналитики» – аналитическую платформу, предоставляющую доступ к разнородным данным. Студенты из Хабаровского края презентовали два проекта: помощник для психологической поддержки студентов Helpology и онлайн-векторный графический редактор для создания UI-дизайна Shapy, который согласился проспонсировать один из членов жюри – основатель клуба инвесторов и бизнес-ангелов Сибири, Урала и Дальнего Востока Андрей Заворин.

Председатель Дальневосточного Сбербанка Андрей Черкашин открыл акселератор стартапов. Фото: пресс-служба Сбербанка.

В экспертное жюри также вошли: управляющий Приморским отделением Дальневосточного банка Сбербанк Сергей Юрченко, председатель регионального отделения ОПОРА России Игорь Ветрюк, директор Института математики и компьютерных технологий ДВФУ Григорий Алексанин. Модератором сессии выступила генеральный директор «Урахим Инновация» Анна Неханова.

«Для каждой команды важно найти «продвиженца». Человека, который изучил бы стратегии голубых и красных океанов, мог четко описать рынок и понять, что делать компании. Когда вы строите бизнес, есть две модели – продуктоцентричная и клиентоцентричная. Последняя модель очень помогает в общении с заказчиком. Вы изучаете истинную боль клиента, его потребности и понимаете, как лучше их удовлетворить. Ответьте себе, как далеко продвинется клиент, используя ваше решение?», – рекомендовал Сергей Юрченко.

Сбер второй год проводит региональный демодень молодежных акселераторов. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Команды-финалисты отправятся на Всероссийский демодень акселерационных программ Сбера, который состоится в Москве. Победители получат значимые для них призы: школьникам будут начислены дополнительные баллы по ЕГЭ, также они смогут без экзаменов поступить в лучшие вузы страны без экзаменов. Студенты же смогут выиграть гранты и получить финансирование своих проектов.

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