Новую региональную медаль за помощь в СВО учредили в Приморье

Макет медали.
Фото: Правительство Приморского края
В Приморье учредили новую региональную награду – медаль «За содействие специальной военной операции». Об этом рассказал губернатор края Олег Кожемяко в своем telegram-канале. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Медаль будут получать приморцы, который ежедневно поддерживают бойцов, выделяют деньги и находят силы ради помощи военнослужащим.
Губернатор Приморья отметил, что с самого начала СВО неравнодушные жители оказывают посильную помощь бойцам – плетут маскировочные сети, шьют одежду и тактическое снаряжение, передают автомобили и спецтехнику, отправляют гуманитарную помощь.
«Я в очередной раз благодарю всех, кто помогает нашим защитникам».
Помимо медали «За содействие специальной военной операции» приморцам положена единовременное вознаграждение – 30 тысяч рублей.
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