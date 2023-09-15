Новую региональную медаль за помощь в СВО учредили в Приморье

Макет медали. Фото: Правительство Приморского края

В Приморье учредили новую региональную награду – медаль «За содействие специальной военной операции». Об этом рассказал губернатор края Олег Кожемяко в своем telegram-канале. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Медаль будут получать приморцы, который ежедневно поддерживают бойцов, выделяют деньги и находят силы ради помощи военнослужащим.

Губернатор Приморья отметил, что с самого начала СВО неравнодушные жители оказывают посильную помощь бойцам – плетут маскировочные сети, шьют одежду и тактическое снаряжение, передают автомобили и спецтехнику, отправляют гуманитарную помощь.

«Я в очередной раз благодарю всех, кто помогает нашим защитникам».

Помимо медали «За содействие специальной военной операции» приморцам положена единовременное вознаграждение – 30 тысяч рублей.

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