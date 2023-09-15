Что они творят? Приморцев терроризируют обезбашенные гонщики

Кадры от очевидцев. Фото: принтскрин видео.

Жители Артема кидают клич о помощи в социальных сетях, уже которую ночь под их окнами слышны ревы моторов, сопровождающиеся скрипом и визгом. Свору, возомнившую себя гонщиками, периодически разгоняют, но они снова возвращаются за острыми ощущениями, тем самым нарушаю чужой отдых, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Что они творят? Носятся чуть ли не по самому центру города и не дают людям спать», – рассказывают местные.

По словам очевидцев излюбленным местом дрифтеров и гонщиков стала парковка за Дворцом культуры угольщиков. Те, кто живут в этом районе, даже в жару не открывают окна, потому что слушать бесконечный визг и рев моторов невозможно. Люди надеются, что правоохранительные органы все же разберутся с толпой экстремалов и в городе по ночам будет заветная тишина.

ЧИАТЙТЕ ТАКЖЕ:

Докатался: полиция Приморья задержала мигранта, дрифтовавшего в центре Уссурийска

В Приморье нелегального иностранца-дрифтера выдворят за пределы страны (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.