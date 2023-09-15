Логистический центр, кадетская школа, стационары и центры спорта: в правительстве подвели итоги ВЭФ-2023

ВЭФ-2023 посетили делегации зарубежных государств. Фото: Правительство Приморского края

В Приморье подвели итоги ВЭФ-2023, который прошел во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на форуме подписали 41 соглашение в различных областях сотрудничества. Подробности – в материале «КП».

Основное внимание было уделено мастер-планам приморских городов. Подписано четыре соглашения реализации развития Владивостокской агломерации, а также Уссурийского, Находкинского и Арсеньевского городских округов. Планы по социально-экономическому развитию приняты для Хасанского округа, Лесозаводска, ЗАТО Фокино. Совместно с Минвостокразвития на форуме утвердили алгоритм работы «Дальневосточной концессии».

В рамках проекта (с предварительным объемом финансирования более 26 миллиардов рублей) модернизируют систему освещения Владивостока, предусмотрено строительство центра спорта, детского и семейного отдыха «Солнечная», создание парка аттракционов и многое другое

По концессии могут возвести и морскую кадетскую школу на базе МГУ им. Невельского с уклоном на инженерное образование. Учреждение расположится на острове Русский.

Еще 27 соглашений Правительство края заключило в сфере логистики, беспилотной авиации, образования и других.

Напомним, в совместной реализации проектов заинтересованы не только коммерческие предприятия и чиновники, но и партнеры из других стран. ВЭФ-2023 посетили делегации из Лаоса, Мьянмы, Казахстана, Вьетнама, КНДР и, конечно, Китая.

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