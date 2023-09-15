МТС завершила строительство ВОЛС на остров Русский

Фото: предоставлено ПАО «МТС».

Волоконно-оптическая линия связи соединяет дата-центр МТС во Владивостоке с кампусом Дальневосточного федерального университета. ВОЛС заходит во все 23 корпуса вуза –административные, учебные и жилые. Уникальность объекта в том, что часть линии связи проходит внутри технически сложного инженерного сооружения – вантового моста над проливом Босфор Восточный длиной 3100 метров. Общая продолжительность ВОЛС составляет более 38 километров.

Дальневосточный федеральный университет – не только ведущий вуз, но и важная площадка для апробации и внедрения передовых высокотехнологичных решений, настоящий научно-технологический центр. Разработки Проектного центра ДВФУ помогают тестировать самые передовые решения, которые вскоре станут доступны бизнесу. Запуск ВОЛС позволит студентам и преподавателям комфортно пользоваться всеми современными цифровыми сервисами для работы, учебы и культурного досуга.

Развитая телеком-инфраструктура позволит также внедрить на территории острова Русский инновационные цифровые решения экосистемы МТС – умное видеонаблюдение и видеоаналитику, интернет вещей, мониторинг транспорта и облачные технологии.

«Мы продолжаем активно развивать и совершенствовать телекоммуникационную инфраструктуру в Приморском крае. Остров Русский – стратегически важный объект федерального масштаба. Здесь расположены важнейшие объекты социальной, образовательной и культурной сферы: ДВФУ, медицинский центр, Культурно-образовательный комплекс для одарённых детей, Океанариум. Развитие острова активно продолжается – строится большой аквапарк и парк развлечений. Наличие надежной и современной инфраструктуры связи будет способствовать дальнейшей цифровой трансформации территории, и сделает наш регион еще более привлекательным для инвестиций», – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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