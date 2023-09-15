Спасать тигров и предотвращать циклоны: озвучены проекты центра ИИ, разработанного Сбером и ДВФУ

За прошедший год центр разработал несколько ключевых проектов. Фото: пресс-служба Сбербанка.

В ходе VIII Восточного экономического форума Сбербанк и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) представили впечатляющие результаты своей совместной работы в Дальневосточном центре искусственного интеллекта. Центр был учрежден в апреле 2022 года, в результате соглашения между Сбербанком и ДВФУ, и занимается исследованиями в области правовых, этических и технологических аспектов ИИ.

За прошедший год центр разработал несколько ключевых проектов, направленных на поддержку развития Дальнего Востока. Один из таких проектов – система мониторинга тропических циклонов, которая способна выявлять начинающиеся циклоны, анализировать их мощность и потенциальную угрозу, а также прогнозировать местоположение циклона минимум за три дня. Это позволит органам власти предпринимать своевременные меры для минимизации негативных последствий. Вторым значимым проектом является инновационная система учета и отслеживания амурских тигров. Она будет служить единой базой данных о тиграх, что поспособствует увеличению их популяции в будущем.

Второй значимый проект – инновационная система учета и отслеживания амурских тигров. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Более того, на форуме был представлен проект, связанный с цифровизацией и автоматизацией операций и производственных процессов в портах и морской транспортной инфраструктуре Дальнего Востока и Арктики, основанный на технологиях искусственного интеллекта и машинного обучения.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка, выразил благодарность команде и партнерам, работающим над развитием этого центра. Он также подчеркнул важность знаний в области обработки больших данных и искусственного интеллекта:

«Это ответственный и тяжелый труд, но, в то же время, очень правильная инвестиция для нас. Здесь, и на Сахалине, мы видим огромное количество талантливых ребят, которые делают потрясающие разработки и, я думаю, что они обязательно добьются успеха. Наша же задача состоит в том, чтобы их всячески поддерживать».

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