Олег Кожемяко во второй раз вступил в должность главы Приморья

Мероприятие провели на сцене Мариинского театра. Фото: Ярослав ЮРИН

Во Владивостоке проходит инаугурация главы Приморья на сцене Мариинского театра. Представители ЦИК заявили, что у избранного на должность губернатора Приморского края Олега Николаевича Кожемяко – 476 584 голосов, это 72,78%.

«Спасибо всем, кто поддержал меня и выполнил свой гражданский долг. Такое доверие мы должны обязательно оправдать, трудиться на благо Приморья с ещё большей отдачей, – сказал Олег Кожемяко.

Переизбранного главу благословил патриарх Владивостокский и Приморский Владимир, а также передал благословение патриарха Московского Кирилла.

Кстати, на выборах 2023 года Олег Кожемяко получил почти на 56 тысяч голосов больше, чем пять лет назад (тогда за него отдали голоса 420730 приморцев). Напомним, выборы проходили с 10 по 13 сентября, в некоторых районах Приморья голосование провели досрочно.

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