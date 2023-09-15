Кольцо Багратиона и улицы Русская и Майора Филипова во Владивостоке сильно изменятся

Об изменениях рассказали в администрации Владивостока. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Улицы Русскую и Майора Филипова, а также кольцо Багратиона во Владивостоке ожидают большие изменения – здесь планируется увеличить количество полос, оптимизировать парковки и остановки общественного транспорта для увеличения пропускной способности. На общественные обсуждения вынесены проекты планировки и межевания территории для реконструкции улично-дорожной сети в районе кольца Багратиона, сообщил центр организации дорожного движения. Подробности предстоящих изменений – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Подробный план изменений. Фото: Администрация Владивостока

Проезжую часть улицы Русская планируют расширить с трех до четырех полос, здесь также запретят парковку и остановку вдоль дороги – оставить автомобиль можно будет только на выделенных парковках. Это сделано для увеличения пропускной способности улицы. Часть парковок, имеющих небезопасный заезд на них, закроют.

До четырех полос расширят проезжую часть улицы Майора Филипова, по обеим сторонам которой обустроят тротуары. На перекрестке с Русской сделают островки безопасности для безопасного выезда со второстепенной улицы.

Схема ремонта на кольце Багратиона. Фото: Администрация Владивостока

Остановка общественного транспорта «Госпиталь» обзаведется карманом для автобусов и посадочной платформой. Остановочный павильон в районе перекрестка, находящийся сейчас при повороте на автомойку и шиномонтаж, перенесут ближе к кольцу Багратиона – на Русскую, 71, и тоже обустроят платформу.

Увеличится радиус кольца Багратиона, движение организуют в три полосы, на трех длинных пешеходных переходах создадут островки безопасности. С кольца уберут разделяющую попутные потоки автомобилей клумбу на повороте на улицу Русскую в направлении торгового центра «Зеленый остров».

Работы пройдут и на Майора Филипова. Фото: Администрация Владивостока

Ознакомиться с обсуждаемыми проектами, отправить свои предложения или замечания можно на сайте городской администрации в разделе «Общественное обсуждение» или с 14 по 20 сентября лично ознакомиться с проектом по адресу: Владивосток, улица Западная, дом 15, кабинет 706.

Обсуждения продлятся до 03 октября 2023 года.

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