В Приморье в проливе Старка потонула баржа с грузовиком на борту

Кадрами случившегося поделились очевидцы. Фото: принтскрин видео.

ЧП на воде произошло в Приморье минувшим вечером. В проливе Старка между островами Русский и Попова перевернулась баржа с машиной. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Кадры стремительно уходящей под воду баржи появились в социальных сетях. На борту судна находился грузовик с углем.

По предварительной информации, причиной ЧП стала незакрыта аппарель. Никто из людей, находящихся на борту, не пострадал, капитан и водитель машины успели выплыть.

После случившегося приморская транспортная прокуратура организовала проверку. Ведомство даст оценку законности эксплуатации судна и квалификации экипажа.

«Особое внимание будет уделено полноте и эффективности реализации полномочий по государственному контролю (надзору)», – добавили представители транспортной прокуратуры.

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