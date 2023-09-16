Передышка будет недолгой: синоптики Приморья рассказали о погоде на следующей неделе

Интенсивные осадки ожидаются на востоке края. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В начале следующей рабочей недели в Приморье ожидается нестабильная погода. Прогнозом поделились синоптики Примгдиромета. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В ночь на 18 сентября из-за япономорского циклона на большей территории края пройдут дожди, наиболее интенсивные – на востоке. Днем вихрь уйдет на Хоккайдо, осадки прекратятся, но передышка будет недолгой. С Китая на Хабаровский край начнет двигаться еще один циклон, фронтальные разделы которого вечером вызовут дожди в западных районах Приморья. Минимальная температура воздуха достигнет +12...+18°C, при переменной облачности потеплеет до +20...+27°C.

На следующие сутки 19 числа, дожди распространятся на большую территорию края и станут более интенсивными. Днем похолодает на 1-3 градуса.

Дожди сохранятся и в ночь на 20 сентября, но прекратятся днем. Ожидается, что температура воздуха опустится ниже +20°C, только на юге будет чуть выше.

Во Владивостоке небольшой дождь возможен в начале ночи 18 сентября, также может пойти в конце дня. Погода ухудшится 19 числа, ожидаются дожди, облачность и сильный ветер. В ночь на 20 сентября температура воздуха в городе достигнет +13...+16°C, днем поднимется до +18...+21°C, осадки не предвидятся.

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