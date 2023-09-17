Выяснилось, что подали на обед северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну в России

Ранее генсека встретили на борту фрегата «Маршал Шапошников». Фото: Минобороны РФ

Визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию продолжается. Во время поездки по Владивостоку глава КНДР успел познакомиться с дальневосточной кухней, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как удалось узнать ТАСС, председателю Государственных дел КНДР и генсеку Трудовой партии Кореи на обед подали уху и палтуса на груше. Уточняется, что дополнили обед авторский суп с горчицей и розмарином, а также вырезка молодого ягненка. Палтус подавался под сливочно-трюфельным соусом. Последним блюдом стало филе миньон.

Напомним, Ким Чен Ын побывал на аэродроме Кневичи, где для него вооружили современные самолеты российской стратегической авиации. Из-за автомобильного кортежа северокорейского лидера во Владивостоке перекрывают дороги, а также не работает Улица Дальнего Востока, возведенная в рамках Восточного экономического форума-2023. Накануне, 16 сентября, Ким Чен Ын посетил балет-феерию в Мариинском театре.

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