Сергей Лазарев «не пустил» артиста из Владивостока в полуфинал федерального шоу

Сергей Сыр. Фото: принтскрин видео, smotrim.ru

Певец из Владивостока Сергей Сыр, уже отметившийся на федеральным телеканалах, выступил в пятом сезоне вокального шоу «Ну-ка, все вместе» (12+) на «России-1», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Сергей Сыр спел песню британского певца Сэма Смита Diamonds, чем завоевал положительные отклики жюри. По итогам владивостокский певец набрал 93 балла из 100 возможных, заслужил неплохие отзывы, но не прошел дальше. На последних секундах встал председатель жюри Сергей Лазарев и назвал выступление Сыра манерным и добавил, что артист копировал Сэма Смита.

Дойти до полуфинала приморскому вокалисту не удалось, однако шанс еще есть. В новом сезоне за первое место поборются 64 вокалиста. В состав жюри вошло сто профессиональных артистов. Победитель получит Кубок шоу, оригинальный сингл от исполнителя Олега Влади с ротацией в эфире «Нового Радио» (16+) и денежный приз.

В 2023 году Сергей Сыр уже выступал на федеральном телеканале «Звезда». Певец уже 20 лет занимается вокалом и считает, что участие в проекте подарит новые эмоции.

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