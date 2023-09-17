Стали известны регионы ДФО, которым не нравится ЗОЖ

Полный рейтинг опубликуют 18 сентября. Иллюстрация из архива. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Камчатский край, Магаданская область и Еврейская автономная область оказались замыкающими в списке российских регионов по рейтингу здорового образа жизни, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток» со ссылкой на РИА Новости.

Исследования показали, что эти субъекты ДФО оказались в замыкающей пятерке вместе с Хакасией и Забайкальским краем.

«В рейтинге отмечаются доля занимающихся в регионе спортом граждан, уровень потребления алкоголя, число курильщиков и другие показатели», – сказано в итогах.

Иными словами, исследование сигнализирует о высоком уровне потребления алкоголя, низкому интересу к физической культуре. Разумеется, повлияли на результаты многие факторы: низкая оснащенность спортивной инфраструктурой, слабая пропаганда ЗОЖ и другое.

Отмечается, что полный рейтинг регионов РФ опубликуют 18 сентября. Он включит в себя данные Минспорта РФ, Генпрокуратуры, Росстата.

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