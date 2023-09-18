Олег Кожемяко надеется, что жителям Приморья будет интересен отдых на северокорейских курортах

В этом году делегация Приморского края побывает в КНДР. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын завершил официальную поездку в Россию (в частности – в Приморье). 17 сентября губернатор края Олег Кожемяко озвучил итоги встречи: у российского региона и КНДР появились новые направления сотрудничества.

Одно из них – развитие туризма, в том числе и детского отдыха.

«Ким Чен Ын озвучил, что у них строится крупный курорт. Думаю, жителям Приморья будет интересно побывать там, отдохнуть», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Также он отметил, что в этом году делегация Приморского края побывает в КНДР. Обсуждаться будут еще и вопросы, связанные с развитием торговли и экономики, реализацией совместных сельскохозяйственных проектов. Кроме того, еще одним вектором сотрудничества может стать обучение северокорейских студентов в университетах Приморья.

«У нас наработан хороший опыт сотрудничества с Республикой Беларусь, и мы его перенесем на КНДР. Отмечу, что наших соседей интересует и белорусская техника тоже. Уверен, отношения между Приморским краем и КНДР дадут хороший объем взаимовыгодных контрактов. Есть все предпосылки для того, чтобы наше сотрудничество с каждым годом набирало обороты, ширилось и развивались», – также отметил Губернатор.

Напомним, Ким Чен Ын покинул Приморье на бронепоезде 17 сентября. Лидер КНДР прибыл в Россию с официальным визитом 12 сентября. Глава Северной Кореи остался доволен поездкой и поблагодарил президента Владимира Путина, власти и народ РФ за гостеприимство.

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