В Приморье подготовили новую программу переселения из аварийного фонда

Из аварийного фонда уже переселено 3,9 тысячи человек. Фото: Диана ПЕРМИТИНА / Правительство Приморского края.

В Приморье подготовлена новая программа переселения жильцов аварийных домов. По ней планируется расселить 6,5 тысячи граждан из 417 многоквартирных домов.

В регионе идет расселение аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, по старой программе. Она рассчитана на период с 2019 по 2023 год, в ходе ее реализации новую «крышу над головой» уже получили несколько тысяч человек:

«На сегодняшний день из аварийного фонда уже переселены 3,9 тысячи человек. Всего ликвидировано 73,1 тысячи квадратных метров «аварийки». Реализация программы продолжается, в планах – расселить еще 1,9 тысячи граждан в строящиеся в крае девять многоквартирных домов», – подчеркнул замминистра строительства Приморского края Александр Москалев.

Новая программа относится к домам, признанным аварийными уже после 1 января 2017 года, и рассчитана на 2024–2028 годы. В планах – ликвидировать 124 тысячи квадратных метров «аварийки» и расселить 6,5 тысячи жителей из 417 многоквартирных домов края. Утвердить программу, как пояснили в правительстве Приморского края, должны до конца года.

Отметим, что мероприятия реализуются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» при поддержке президента России Владимира Путина. Регионы, которые заявили о намерении закончить действующую программу расселения аварийного жилья до конца этого года, получат для этой цели более 12,7 миллиарда рублей.

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