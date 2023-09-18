Малому бизнесу Владивостока расскажут, как пробиться в большой супермаркет

Питч-сессия «Потенциал и возможности малого бизнеса для поставок в торговые сети» пройдет 25 сентября. Фото: Александр САФРОНОВ.

25 сентября на питч-сессии в рамках форума «Дни ритейла в Приморье» будут обсуждаться потенциал малого бизнеса и его возможности для поставок в крупные магазины. Участники встречи смогут обсудить сотрудничество с крупными представителями торговых сетей.

Питч-сессия «Потенциал и возможности малого бизнеса для поставок в торговые сети» пройдет 25 сентября с 12.00 до 17.00 в зале «Рубин» отеля «Лотте» на улице Семеновской, 29. Чтобы посетить ее, нужно до 20 сентября пройти регистрацию на официальном сайте. Там же можно узнать подробности о форуме.

«У малого и среднего бизнеса Приморского края будет возможность презентовать свои продукты питания и сельхозпродукцию, что позволит предпринимателям лучше организовать и расширить рынок сбыта своих товаров», – уточнили в региональном министерстве промышленности и торговли.

Отметим, что форум «Дни ритейла в Приморье» состоится с 25 по 26 сентября во Владивостоке. Организаторы мероприятия – Минпромторг России, Правительство Приморского края и Российская ассоциация экспертов рынка ритейла. Участников форума ждет более 20 сессий по электронной коммерции, маркетингу, логистике и другим направлениям. В «Днях ритейла в Приморье» поучаствуют федеральные и региональные ритейлеры, поставщики потребительской продукции, эксперты потребительского рынка, органы государственной власти и представители правительства края.

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