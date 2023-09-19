Билайн бизнес и ДВФУ будут совместно развивать инновационный потенциал России

Фото: от rawpixel.com на Freepik

На церемонии подписания билайн бизнес (структурное подразделение компании ПАО «ВымпелКом») представил директор корпоративного бизнеса Восточного региона Владимир Евгеньевич Ясиновских, подписантом со стороны Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) выступил ректор учебного заведения Борис Николаевич Коробец.

Основная цель соглашения - повышение качества жизни общества и развитие инновационного потенциала страны. Стороны выразили намерение взаимодействовать в вопросах организации исследований, разработки перспективных технологий и продуктов на основе технологий искусственного интеллекта, больших данных и технологий компьютерного зрения для применения в социально-экономических областях.

Также билайн и ДВФУ планируют заняться подготовкой кадров и создать эффективную систему вовлечения талантливой молодежи в развитие сферы телекоммуникаций и информационных технологий.

- Взаимодействие билайна с высшими учебными заведениями в вопросах цифровизации не только вуза, но и самого региона - это площадка для многогранной и интересной работы. Для достижения поставленных целей и задач мы сможем привлекать молодежь и давать ей возможность на реальных задачах получить опыт, навыки и знания, которые, с одной стороны, пригодятся для дальнейшего карьерного пути, а с другой - могут принести реальную пользу родному региону и его жителям, - прокомментировал директор корпоративного бизнеса Восточного региона Владимир Ясиновских.

- Билайн является одним из крупнейших операторов связи в России и активно участвует в реализации национальных проектов. Мы надеемся, что сотрудничество ДВФУ и билайна позволит подготовить высококвалифицированных специалистов в сфере информационных технологий, которые смогут решать задачи, связанные с созданием передовых решений в сфере связи. Для студентов и преподавателей университета это также возможность получить доступ к современным технологиям и инновациям, которые используются в работе билайна, - отметил директор Института математики и компьютерных технологий ДВФУ Григорий Алексанин.

Реклама. ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: www.beeline.ru