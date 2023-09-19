В Надеждинском районе Приморья скоро выберут участок для строительства экотехнопарка

Фото: правительство Приморья

Одна из приоритетных задач национального проекта «Экология» – снижение доли захоронения мусора на полигонах и увеличение количества отходов, которые используются повторно. Для этого правительство региона планирует создать современный комплекс по сортировке и размещению ТКО в Надеждинском районе. В районе завершаются инженерные исследования, которые помогут определить точное место размещения экотехнопарка, сообщили в пресс-службе правительства Приморья. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Предполагается, что комплекс будет построен в районе поселка Городечный. Место выбрано не случайно – в районе планируется создать целый ряд производств по переработке полезных фракций, извлеченных на комплексе из коммунальных отходов. За счет их компактного расположения это позволит снизить транспортные расходы, повысить рентабельность переработки и привлекательность для инвесторов.

На комплексе планируется отделять для переработки полимеры, картон, стекло, цветной и черный металл. Органические отходы, которые составляют около 30% объема мусора, направят на компостирование и последующую отсыпку полигона и производство биогаза. Отделенные опасные отходы направят на утилизацию в специализированные предприятия. И только оставшиеся после выделения всех полезных фракций отходы пойдут на захоронение на карты полигона.

Необходимость создания комплекса вызвана ростом количества образующихся твердых коммунальных отходов, которые уже не может вместить полигон Владивостока и высокими издержками на логистику.

По словам генерального директора ООО «Полигон» Максима Лихойды, все работы по подготовке комплекса ведутся под контролем местных жителей, которым разъясняют все особенности работы предприятия.

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