Через суд прокуратура Приморья планирует вернуть Владивостоку 6,5 гектара земли

Иск подали в Арбитражный суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье прокуратура с помощью суда добивается возвращения Владивостокскому городскому округу земель площадью около 6,5 гектара. Участки перешли из муниципальной собственности в руки некоммерческой организации обманным путем, рассказали в пресс-службе ведомства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В 2009 году дачное некоммерческое товарищество «Усадьба», которое было ликвидировано в 2018 году, подало ложные сведения об использовании пяти земельных участков на улице Успенского во Владивостоке. Якобы здесь планируется построить дачный поселок. Благодаря этому территории перешла в собственность организации.

Товарищество воспользовалось правом расчета льготной стоимости земельных участков, будто на них уже расположили дачи. В реальности этого не было. Более того ДНТ на год оформило договор займа на сумму в 10 миллионов рублей для строительства, но за весь год организация не только не приступила к работам, но и не вернула долг с процентами.

В итоге земельные участки ушли кредитору, неоднократно перепродавались и сейчас принадлежат специализированному застройщику.

Прокуратура не только подала иск в Арбитражный суд Приморья о возвращении земель в собственность города, но и признала законным заведение уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), части 4 статьи 174.1 УК РФ (совершение сделок с имуществом, приобретенным в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

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