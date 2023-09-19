В аэропорту Владивостока учительница из Самары обокрала мамочку с ребенком

Ущерб составил 170 тысяч рублей.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Транспортная полиция раскрыла дело о краже колец из женского туалета в аэропорту Владивостока. Мамочку с маленьким ребенком обокрала учитель истории из Самары, теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».
Пассажирка из Москвы с маленьким ребенком зашла помыть руки в уборную, перед этим сняла кольца и положила их на раковину, а после в спешке вышла, оставив украшения.
«Следующей в туалетную комнату вошла пассажирка из Самарской области – 30-летний преподаватель истории. Она заметила кольца и забрала их себе. Когда подозреваемую в краже задержали, она во всем созналась и вернула украшения обратно», – рассказали в пресс-службе ведомства.
Два колечка в сумме 170 тысяч рублей вернулись к своей законной владелице. А вот жительнице Самары грозит реальный срок до пяти лет.
Ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Приморье осудили пассажира, укравшего у рассеянной женщины планшет в аэропорту. За преступную ошибку мужчина получил штраф 15 тысяч рублей.
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