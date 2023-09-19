Представители Внутренней Монголии КНР посетили Приморье

Приморье развивает международные связи. Фото: Игорь Новиков, правительство Приморского края

18 сентября во Владивостоке прошли переговоры о сотрудничестве между заместителем председателя правительства Приморского края Валерием Прокопчуком и первым секретарем коммунистической партии Китая в городском округе автономного округа Внутренняя Монголия КНР Гао Жуньси. Делегации регионов дружественных стран обсудили перспективы сотрудничества в различных отраслях экономики и гуманитарной сфере, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Хулун-Буир – это городской округ на северо-востоке автономного округа Внутренняя Монголия, единственный, лежащий на границе трех стран – Китая, России и Монголии. На его территории расположено 8 международных пунктов пропуска, в том числе, железнодорожный «Маньчжурия», связывающий китайские железные дороги с Транссибом. Ежегодно через них проходит 32 миллиона тонн грузов. Округ учувствует в инициативе «Один пояс – Один путь» и является важным транспортным узлом Евразийского континентального моста.

В ходе встречи специалисты двух регионов обсудили возможности сотрудничества в сфере транспорта и логистики, сельского хозяйства и промышленного производства, торговли.

Валерий Прокопчук во время встречи отметил, что Китай является ведущим внешнеэкономическим партнером Приморского края. По итогам 2022 года торговый оборот между Китаем и Приморьем вырос на 46% и достиг 7,5 миллиардов долларов. В этом году правительство региона планирует довести его до 10 миллиардов долларов.

В крае активно работают китайские инвесторы – с их участием сейчас реализуется более 40 проектов, в которые инвестировано 7 миллиардов рублей.

Для повышения привлекательности региона китайским компаниям предоставлены все преференции и льготы, которые дают особые режимы территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. Возможна реализация проектов в сфере логистики и развития портовой и дорожной инфраструктуры, жилищного строительства и создания социальных объектов на условиях государственно-частного партнерства, горнодобывающей промышленности и сельском хозяйстве, переработке, индустрии туризма и отдыха, создании высокотехнологичных производств – лесопереработке и машиностроении.

«Наши главные партнеры – это провинции северо-востока Китая. Вместе с тем мы заинтересованы в развитии сотрудничества и с другими китайскими провинциями, в том числе с Внутренней Монголией и городом Хулун-Буир», – сообщил Валерий Прокопчук.

Край готов поставлять предприятиям округа высококачественную продукцию лесопереработки, в том числе щепу и шпон, экологически чистую сельхозпродукцию – молоко и продукты его переработки, мед, кукурузу, сою и соевый шрот, морепродукты и другие продовольственные товары и сырье.

Китайская сторона с интересом отнеслась к предложениям края.

«Цель нашего нынешнего визита – укрепить сотрудничество с Приморским краем и найти новые возможности для сотрудничества между нашими территориями», – отметил во время встречи Гао Жуньси.

Во время встречи стороны обсудили и потенциал культурного взаимодействия регионов. Валерий Прокопчук пригласил юных спортсменов из Хулун-Буир участвовать в летних и зимних играх «Дети Азии», а также предложил наладить обмен творческими коллективами для более глубокого знакомства жителей двух стран с культурой соседних народов.

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