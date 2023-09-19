Энергетики ДРСК демонстрируют высокие темпы выполнения годовой ремонтной программы

Фото: АО ДРСК

Энергетики Приморских электрических сетей (филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», входит в Группу РусГидро) продолжают показывать высокую эффективность работы по подготовке энергообъектов филиала к осенне-зимнему периоду. Производственные мероприятия на всех участках электросетевого комплекса компании в Приморье идут согласно графику, а выполнение плана по чистке просек воздушных линий электропередачи энергетики ведут со значительным опережением.

Всего с начала 2023 года в рамках реализации годовой ремонтной программы специалисты приморского филиала ДРСК на территории края заменили более 1000 опор на воздушных линиях электропередачи напряжением от 0,4 до 110 кВ, выполнили капитальный ремонт 115 трансформаторной подстанции 6-10/0,4 кВ, а также капитальный ремонт порядка 75 выключателей 35-110 кВ и более 180 выключателей 6-10 кВ. На воздушных линиях напряжением от 0,4 до 110 кВ произведена замена изоляторов в количестве 2346 штук. Помимо этого, энергетики выполняют капитальный ремонт и профилактику силовых трансформаторов 35 кВ на подстанциях Приморья.

Отдельным пунктом ежегодной ремонтной программы является чистка просек воздушных линий электропередачи во избежание риска возникновения аварийных ситуаций. С начала года энергетики ДРСК выполнили расчистку более 1240 га просек. Работы по чистке просек ведутся с опережением на 10 % календарного графика, таким образом, выполнение годового плана работ уже находится на отметке 78%. На 42 воздушных линиях электропередачи работы по чистке просеки выполнены полностью.

Многие из мероприятий годовой ремонтной программы филиала осуществляются по программе Модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморья (МиРЭК), нацеленной на повышение надёжности и качества электроснабжения потребителей. Например, в рамках программы МиРЭК филиалом был осуществлён переход с 7-ми летнего на 5-ти летний план чистки просек, что позволило увеличить объём чистки и, в комплексе с другими мероприятиями, снизить уровень аварийности в сетях.

В этом году на ремонтную программу филиала направлено более 500 млн рублей. Проведение работ по своевременному обслуживанию электросетевого комплекса — важнейший этап в подготовке энергосистемы края к успешному прохождению отопительного сезона.

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