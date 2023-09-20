Сидите дома: в Приморье вернулся коронавирус

В качестве меры профилактики специалисты рекомендуют носить медицинские маски. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19 стопкоронавирус.рф, в 70 субъектах страны за минувшую неделю, с 11 по 17 сентября, зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом, в том числе и в Приморье. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По информации портала, за прошедшую неделю в Приморье коронавирусом заболели 169 человек – это на 96 человек больше, чем было в период с 4 по 10 сентября.

За минувшую неделю госпитализировали 50 приморцев, а выздоровели 82 жителя. Случаи смерти от коронавируса не зафиксированы.

Специалисты краевого Роспотребнадзора рекомендуют заразившимся соблюдать режим изоляции. Остальным же следует использовать гигиенические маски в местах скопления людей, вести здоровый образ жизни. Меры профилактики особенно важны для жителей, которые относятся к группе риска – тем, кто старше 65 лет, и у кого есть хронические заболевания.

«Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по Приморскому краю», – добавили в ведомстве.

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