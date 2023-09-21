Высокий класс пожарной опасности зафиксировали в Приморье

Высокий класс сохранится с 21 по 24 сентября. Фото: Иван МАКЕЕВ

В ГУ МЧС России по Приморью предупредили о высоком классе пожарной опасности. По информации Примгидромета, 21 сентября прогнозируется 4 класс в Кавалеровском округе, сохранится он до 24 числа. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ГУ МЧС по Приморью рекомендует жителям края соблюдать правила противопожарного режима.

Пожары не единственное, о чем предупреждают в ведомстве. В Чугуевском, Кавалеровском, Красноармейском, Пожарском и Тернейском муниципальных образованиях, а также в Дальнегорском городском округе зафиксированы отрицательные ночные температуры воздуха, поэтому пожарные советуют не допускать перегруза электрической сети.

Если вы стали свидетелем пожара, необходимо позвонить по телефону «101» или «112».

Напомним, что за поджоги лесов нарушителям грозит штраф: для физических лиц он составляет от 10 до 50 тысяч рублей, а для юридических – до 800 тысяч рублей.

Такая мера поможет снизить число пожаров в лесах.

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