Впервые в ДФО через Находку за три часа прошли 1200 автомобилей

В Приморье привезли CHERY, OMODA и CHANGAN. Фото: Дальневосточное таможенное управление.

В Находке меньше чем за три часа сотрудники таможни оформили 1 272 китайских автомобиля. Таким образом впервые на Дальнем Востоке груз с борта отправился к хозяевам без хранения в порту. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления, на борту судна, прибывшего из Китая в Находку, в 424 контейнерах находились автомобили марок CHERY, OMODA и CHANGAN.

Оперативная отправка машин стала возможной благодаря технологии «выпуск товаров с борта судна», а также слаженной работе двух таможен и специалистов морского терминала Астафьева.

Заранее владелец груза подал предварительные декларации на товары в Центральную акцизную таможню, а перевозчик отправил информацию о товарах в Находкинскую таможню, что помогло ведомства провести контроль в короткие сроки.

Контейнеры выгружали в полувагоны ж/д состава и на автомобили-контейнеровозы и оперативно вывезли с территории порта, а затем отправили в центральную часть России.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.