Тянет на жестокое обращение: странную картину застали жители Владивостока у кинотеатра

Кадрами приморец поделился в социальных сетях. Фото: принтскрин видео.

Необычные танцы заметил житель Владивостока, отдыхая в кинотеатре «Океан». По его словам, на площадке фудкорта он заметил женщину с котом. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На кадрах ролика, который появился в социальных сетях, женщина берет кота за передние лапы, кружится с ним несколько раз, а затем прижимает к себе. Увидев эту картину, мужчина решил подойти к ней и сделать замечание за жестокое обращение с животным.

«Почувствовал от нее запах перегара. Сказал, что кот ее, живут они недалеко и вышли погулять. Питомец якобы привык к таким «танцам». Не уверен, что кот ее. Жалко животное».

В социальных сетях мнения приморцев разделились. Одни согласны с автором ролика, отметив, что женщину следует наказать. По мнению других, коту совсем не больно.

«Детей всегда так кружат за руки, и они радуются, почему кот такого не заслуживает».

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