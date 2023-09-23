В Приморье завели уголовные дела из-за взятки в 11 миллионов рублей

Заместитель директора и двое посредников задержаны в Москве. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Приморского края признала законным возбуждение уголовного дела на бывшего заместителя генерального директора по внутренней политике ФГУП Нацрыбресурс за получение взятки в особо крупном размере, а также на экс-директора и двух руководителей коммерческих организаций за посредничество во взяточничестве. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, в 2021 году директор коммерческой организации дал взятку заместителю генерального директора по внутренней политике ФГУП Нацрыбресурс в размере больше миллиона рублей. Это была лишь часть, ранее они договорились о сумме в 11 миллионов рублей за заключение договора аренды пассажирского причала в бухте Диомид.

Бывший директор Приморского филиала ФГУП Нацрыбресурс и два руководителя коммерческих организаций подозреваются в том, что являлись посредниками во взяточничестве.

Заместитель директора и двое посредников задержаны в Москве и доставлены во Владивосток. Сейчас они заключены под стражу на 2 месяца. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре края.

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