Жителям Приморья предлагают обменять скопившуюся мелочь на банкноты

Мелочью можно оплатить квитанции или зачислить деньги на свой счет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России стартовала акция по возврату монеты в оборот, участие в мероприятии принимают и банки Приморья. С 25 сентября по 8 октября жители края могут обменять монеты на банкноты без комиссии и ограничений по номиналам. Также можно оплатить мелочью квитанции или зачислить деньги на свой счет. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Раньше люди, как правило, платили за проезд в транспорте монетами, а сейчас все чаще используют безналичную оплату. Мелкие деньги уже не возвращаются в оборот в должном объеме. При этом многие все еще используют их в расчетах, и магазины и предприятия сферы услуг по-прежнему в них нуждаются», – отметил начальник Управления наличного денежного обращения Дальневосточного ГУ Банка России Олег Карепов.

Некоторые кредитные организации в качестве поощрения могут обменять скопившуюся в карманах приморцев мелочь на памятные монеты, а также выдать банкноты номиналом 100 рублей нового образца выпуска 2022 года.

Узнать о том, какой банк в регионе участвует в мероприятии, можно на сайте акции.

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