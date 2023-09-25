Китайский циклон обрушит на Приморье дожди различной интенсивности

О погоде рассказали синоптики Примгидромета. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По информации приморских синоптиков, на наступившей неделе погода в крае ожидается изменчивой. На обстановке в регионе повлияет китайский циклон. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Во вторник, 26 сентября, из-за фронтальных разделов в Приморье появится облачность, но осадки не ожидаются.

На следующие сутки, 27 числа, на большую территорию края обрушатся небольшие и умеренные дожди. Ночью температура воздуха достигнет +6…+17°C, а днем поднимется не выше +16…+23°C.

Во Владивостоке в ночь на вторник, 26 сентября, столбики термометров покажут +14…+16°C, днем потеплеет лишь до +19…+21°C.

Дождь обрушится на приморскую столицу 27 сентября. Ночью температура воздуха составит +15…+17°C, днем ожидается облачность, потеплеет только до +18…+20°C.

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