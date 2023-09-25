Погиб в борьбе со стихией: улицу на острове Русский назвали в честь героя-пожарного

Григорий Федорович погиб в 1951 году.
Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю
На острове Русский одну из улиц назвали в честь пожарного Нуштаева, погибшего в схватке с огненной стихией, проявляя мужество и отвагу. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Григорий Федорович был ефрейтором, пожарным 2-ой объединенной военизированной пожарной команды Владивостока. Всю жизнь он посвятил борьбе с огнем и спасению людей.
19 июля 1951 года во Владивостоке произошел пожар на складе аммиачной селитры. Григорий Федорович погиб при исполнении служебных обязанностей, до последнего сражаясь с огненной стихией.
Сегодня улица Ефрейтора Нуштаева стала одним из символов острова Русский. Она напоминает людям о том, что существуют настоящие герои, готовые жертвовать своей жизнью ради других.
Кстати, это пока единственная улица в Приморском крае, названная в честь героя-пожарного.
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