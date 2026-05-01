НовостиОбщество1 мая 2026 0:50

Больше 2000 вызовов получили сотрудники скорой помощи Владивостока

Чаще всего поводом для вызова бригады становились несчастные случаи
Алина БОНДАРЕНКО
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшую неделю врачи и фельдшеры владивостокской скорой помощи получили 1933 вызова. Из них по-настоящему экстренных, когда жизнь пациента висела на волоске, оказалось 481. А вот неотложных, где угрозы смерти не было, но помощь требовалась срочно, насчитали 1452. Еще 213 раз медики приехали зря: люди либо отказались лечиться, либо их просто не оказалось дома. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Чаще всего поводом для вызова бригады становились несчастные случаи - таких происшествий набралось 170. На втором месте по срочности оказались нарушения кровообращения: их зафиксировали 56 раз. Еще у 42 пациентов заподозрили острый коронарный синдром, а семь человек перенесли инфаркт миокарда. Кроме того, скорая выезжала на 15 пострадавших в дорожных авариях.

Важно помнить: экстренный вызов положен при остановке дыхания, проблемах с кровотоком, сильнейшей боли, травмах, отравлениях, кровотечениях или угрозе выкидыша. А неотложный - при внезапных болезнях и обострениях хронических хворей, когда жизни ничего не угрожает.

