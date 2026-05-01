Во Владивостоке прошел рейд по точкам незаконной торговли

В Первомайском районе Владивостока провели очередной рейд против стихийных торговцев. Городские власти продолжают бороться с теми, кто продает товары в неположенных местах - прямо на улицах, у дорог и во дворах, вместо специально отведенных торговых объектов. За один день полицейские и чиновники обнаружили несколько незаконных точек и составили десять административных протоколов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Специалисты административно-территориального управления Первомайского района уточнили, что нелегальная торговля велась на улицах Черемуховой, Можайской, Борисенко и еще по нескольким адресам. Теперь сумму штрафа для каждого нарушителя определят на заседании специальной комиссии. Для сравнения: за весь прошлый год было рассмотрено 404 протокола на общую сумму 366 с половиной тысяч рублей, а с начала 2026 года эта цифра уже почти такая же - 367 протоколов на 364,5 тысячи рублей.

«За незаконную торговлю на территориях общего пользования вне торговых объектов граждане будут платить от полутора до четырех тысяч рублей», - напомнили в мэрии.

При повторном нарушении штраф вырастет до пяти тысяч. Должностным лицам грозит от 15 до 20 тысяч, а юрлицам - от 60 до 80 тысяч. Если поймают во второй раз, суммы подскочат до 30, 30 и 100 тысяч соответственно.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.